Неизвестный устроил бойню в школе под Лос-Анджелесом

По сообщению местной полиции, пострадали три ученика.

Неизвестный открыл стрельбу в старшей школе в городе Санта-Кларита в американском штате Калифорния.

Об этом сообщает канал ABC News.

Инцидент произошел в школе неподалеку от Лос-Анджелеса. По сообщению местной полиции, пострадали три ученика. Их госпитализированы.

Отмечается, что подозреваемый, скорее всего, также был одним из учеников. Он пустился в бегство, поэтому полицейские проверяют сразу несколько вариантов его местоположения. Они оцепили территорию в округе и закрыли ближайшие школы, включая начальные.

Напомним, студент Даниил Засорин устроил стрельбу в строительном колледже Благовещенска (Россия). Парень открыл огонь из дробовика по сверстникам.

Всего он сделал 5 выстрелов. Один погибший, стрелок покончил с собой. Двое студентов ранены.

СМИ пишут, что причиной стрельбы в колледже в российском Благовещенске могла стать месть за девушку. По словам однокурсников расстрелявшего своих одногруппников Данила Засорина, его близкую подругу изнасиловали в одной из аудиторий.