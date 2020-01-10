Rzeczpospolita: Россия хочет сделать Украину полуколонией

Бывший советник президента Польши сравнил украинский политический класс с польским в XVIII веке.

Украинцы от отчаяния отдали свои надежды президенту, который представляет собой "чистую карту", но одновременно и большую неизвестность. Во всяком случае, через несколько лет Владимир Зеленский сможет сказать, что "ничего никому не обещал".

Такое мнение в интервью для Rzeczpospolita высказал бывший советник президента Польши по иностранным делам и политолог Роман Кужняр. По его словам, политический класс Украины - это "калька с того, что нам известно из польской истории второй половины XVIII века". Украинские олигархи стали аналогом польских магнатских семей тех времен. А ниже них по иерархии стоят депутаты парламента и политические партии, которые заботятся об интересах магнатов.

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Также по мнению польского эксперта, Россия не будет делать попыток захватить всю Украину грубой силой. Вместо этого через минский, нормандский или любой другой формат Владимир Путин будет пытаться так или иначе поставить Киев в зависимость от себя.

"Сегодня никто не завоевывает целые страны. Достаточно сделать их зависимыми, клиентскими. Россия хотела бы, чтобы Украина вернулась к своему предыдущему статусу полуколониальной страны", - считает Кужняр.