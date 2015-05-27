КНР строит в Южно-Китайском море 50-метровые маяки

Китай приступил к возведению двух многоцелевых маяков в Южно-Китайском море. Один из них будет располагаться на рифе Хуаян архипелага Наньша , второй - на рифе Чигуа. Как сообщило на своем сайте министерство транспорта КНР, это должно "усилить безопасность навигации" в указанных районах.

Наблюдатели подчеркивают стратегическое значение этих маяков, которые должны подкрепить притязания Китая на обширную акваторию Южно-Китайского моря, на которую в той или иной мере претендуют также Бруней, Вьетнам, Малайзия и Филиппины, передает ТАСС.

Помимо перспективных запасов нефти и газа, а также большого рыболовецкого потенциала, этот район имеет важное мореходное значение. Международные транспортные перевозки в Южно-Китайском море оцениваются в 5 трлн долларов США ежегодно.

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Маяки высотой 50 м должны "предоставлять навигационные услуги" проходящим судам. Лучи их мощных прожекторов будет видно за 22 морские мили (44,7 км).

"Некоторые морские пути известны своими плохими условиями, однако суда не получают там почти никакой мореходной поддержки", - отмечает эксперт Института военно- морских исследований Народно-освободительной армии Китая Чэнь Сюэсун. По его словам, в наибольшей степени от этого страдают рыболовецкие суда, поскольку они хуже оснащены радарами и другой современной техникой и вынуждены полагаться на меры визуального наблюдения, а также сравнительно примитивные устройства. Однако и крупному транспорту нередко необходимы указания маяков, особенно при прохождении узких проливов и районов с многочисленными рифами в условиях непогоды.

Китайская сторона выдвигает и другие аргументы в поддержку своего освоения островов в Южно-Китайском море, особенно в районе архипелага Наньша, где ускоренными темпами ведутся работы по созданию насыпных территорий.

"Поиски пропавшего малайзийского лайнера, следовавшего рейсом 370, показали, что Китаю недостает и, следовательно, крайне необходимы поисково-спасательные средства в ЮКМ", - считает директор Китайского института изучения Южно- Китайского моря У Шицунь, мнение которого приводит China Daily. По его словам, столь же необходимы средства борьбы с разливами нефти, учитывая, что в этом районе находится много нефтедобывающих платформ. Как считает эксперт, теперь стоит вопрос о сооружении вспомогательных навигационных объектов в районе архипелага Чжунша (Мак-Клесфилдские острова).