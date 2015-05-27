Израиль атаковал четыре цели в секторе Газа

Он назвал цели ударов частью "террористической инфраструктуры".

Сообщений о жертвах не поступало, сообщает Русская слудба ВВС.

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В результате удара по Израилю также никто не пострадал. Ответственность за нападение пока не взяла ни одна группировка.