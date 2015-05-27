Израиль атаковал четыре цели в секторе Газа
08:29, 27 мая 2015Мир
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Военно-воздушные силы Израиля атаковали четыре цели в секторе Газа после ракетного удара палестинских боевиков по израильскому портовому городу Ашдод, сообщил представитель военных.
REUTERS
Он назвал цели ударов частью "террористической инфраструктуры".
Сообщений о жертвах не поступало, сообщает Русская слудба ВВС.
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В результате удара по Израилю также никто не пострадал. Ответственность за нападение пока не взяла ни одна группировка.
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