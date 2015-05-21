Иран пригрозил Израилю ракетным "дождем"

Об этом сообщает ZN.UA со ссылкой на издание The Times of Israel.

Иран обвинил Израиль в угрозе ядерного удара по ИГИЛ, как пишут иранские СМИ. Доклад агентства Fars Ирана констатирует, что в ответ на якобы угрозу со стороны Израиля Сафави пригрозил ему запуском ракет.

"Сионисты и США знают о власти Ирана и Хезболлы, и они знают, что за 80 тысяч (иранских) ракеты готовы к "дождю" на Тель-Авив и Хайфу", - сказал он. По его словам, многие военные возможности и достижения были "скрыты от глаз посторонних".

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"Наш ответ будет сокрушающим не только для сионистского режима, но и любого другого агрессора, который намерен принять меры против нас", - добавил иранский генерал-майор.

Причиной такого резкого заявления со стороны Тегерана стало высказывание израильского министра обороны Моше Яалона в мае текущего года о применении "определенных мер" в ответ на угрозы исходящие от таких стран, как Иран. Он привел пример того, как США атаковали Хиросиму и Нагасаки.