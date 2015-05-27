Для разгрома "Исламского государства" потребуются годы - Столтенберг

Об этом заявил во вторник в интервью телекомпании CNN генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, сообщает ТАСС.

"Кампания против ИГ, как отмечалось, является очень непростой задачей, и на ее выполнение потребуется время", - сказал он. На просьбу телеведущего очертить более конкретные временные рамки этой задачи, генсек сказал: "Это означает годы".

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"В перспективе мы должны будем подготовить местные силы к тому, чтобы они сами были в состоянии позаботиться о своей безопасности, - пояснил Столтенберг. - Выполнение этой задачи является делом, рассчитанным на длительную перспективу".

Справка. "Исламское государство" (ранее "Исламское государство Ирака и Леванта") - радикальная организация, созданная в 2006 году в Ираке путем слияния ряда экстремистских группировок под эгидой местного отделения "Аль-Каиды". С 2013 года группировка разорвала отношения с "Аль-Каидой" и самостоятельно включилась в гражданскую войну в Сирии. Летом 2014 года ИГ установило контроль над значительными территориями Сирии и Ирака, а также провозгласило там халифат со столицей в Мосуле. США, возглавляющие международную коалицию против исламистов, 8 августа начали военные действия против экстремистов в Ираке. В сентябре они приступили к нанесению воздушных ударов по целям ИГ в Сирии.