В США полиция объявила эвакуацию туристов возле Капитолия и Конгресса - СМИ
20:26, 26 мая 2015Мир
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Сотни туристов вынуждены покинуть Восточную лужайку между Капитолием и Библиотекой конгресса.
REUTERS
В Вашингтоне полиция эвакуирует посетителей Капитолийского холма в Центре для посетителей и Конгрессе, пишет Associated Press.
Полицейские не объясняют происходящего, эвакуация началась после голосового объявления в офисах Конгресса. Полиция не вдавалась в подробности, объясняя все чрезвычайной ситуацией.
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Сотни туристов вынуждены покинуть Восточную лужайку между Капитолием и Библиотекой конгресса.
Напомним, в апреле сообщалось, что возле Капитолия в Вашингтоне произошла стрельба. Тогда подозреваемый в стрельбе был нейтрализован, но здание Капитолия США закрыли из-за мер предосторожности.
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