В Москве уверяют, что отсутствие "Мистралей" - "не потеря" для России

Об этом заявил журналистам заместитель секретаря Совбеза РФ Евгений Лукьянов, сообщает ТАСС.

"Конечно нет. Никакая это не потеря", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

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Вместе с тем, Лукьянов добавил, что вопрос о компенсации за корабли будет зависеть от результатов переговоров по этому вопросу.

Напомним, Франция и Россия 17 июня 2011 года заключили контракт на постройку и поставку в Россию двух вертолетоносцев типа "Мистраль"общей стоимостью около €1,2 млрд. По контракту первый вертолетоносец - "Владивосток" - должен был быть передан Москве осенью 2014 года. Сроки его передачи откладывались уже несколько раз в связи с ситуацией на востоке Украины.