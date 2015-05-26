В Москве уверяют, что отсутствие "Мистралей" - "не потеря" для России
Отказ Франци на поставку России вертолетоносцев "Мистраль" не скажется на обороноспособности страны.
Об этом заявил журналистам заместитель секретаря Совбеза РФ Евгений Лукьянов, сообщает ТАСС.
"Конечно нет. Никакая это не потеря", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
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Вместе с тем, Лукьянов добавил, что вопрос о компенсации за корабли будет зависеть от результатов переговоров по этому вопросу.
Напомним, Франция и Россия 17 июня 2011 года заключили контракт на постройку и поставку в Россию двух вертолетоносцев типа "Мистраль"общей стоимостью около €1,2 млрд. По контракту первый вертолетоносец - "Владивосток" - должен был быть передан Москве осенью 2014 года. Сроки его передачи откладывались уже несколько раз в связи с ситуацией на востоке Украины.