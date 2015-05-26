У Лукашенко умерла мама
09:56, 26 мая 2015Мир
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Скончалась мать президента Белоруссии Екатерина Лукашенко.
REUTERS
Об этом сообщила во вторник пресс-секретарь главы государства Наталья Эйсмонт.
Сообщается, что президент Белоруссии Александр Лукашенко из-за смерти своей матери на два дня отложил свой официальный визит в Пакистан, пишет ТАСС.
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"Визит президента в Пакистан переносится на два дня", - уточнила она.
Визит планировался на 26-27 мая. По итогам Минск рассчитывает подписать ряд документов.
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