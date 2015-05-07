Лукашенко: Беларусь готова сделать все необходимое ради мира в Украине

Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко на торжественном собрании, посвященном 70-летию Победы над фашизмом во Второй мировой войне, передает БЕЛТА.

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"Беларусь уже немало сделала для того, чтобы на украинской земле воцарился мир. И мы готовы сделать для этого еще больше - все, что потребуется, чтобы остановить эту войну. Если мы, славяне, сами не договоримся, сами не решим, что нам делать, то никто другой нам не поможет", - заявил Александр Лукашенко.

"Спустя 70 лет после Второй мировой войны в Европе снова запахло гарью. И самое ужасное, о чем и думать не могли победители, а также миллионы убитых, замученных в фашистских застенках, сожженных в концлагерях, что мы, их наследники, будем стрелять друг в друга, брат пойдет на брата и будет его уничтожать! Но это случилось, случилось на земле, обильно политой кровью победителей, - констатировал Александр Лукашенко. - Жуткий "подарок" павшим и живым! Страшная боль для ныне живущих ветеранов!"

По словам президента, тысячелетняя история навечно сплотила три родственных народа: белорусов, русских и украинцев. "Трагические события у наших братьев - это наша боль", - подчеркнул белорусский лидер.

Говоря о Дне Победы, Александр Лукашенко отметил, что проведение парадов и других праздничных мероприятий - это хорошо, и ветераны это ценят. "Но по большому счету мы оказались плохими наследниками тех, кто победил в той войне. Мы не спасли, не удержали ту страну, которую они защищали, и, более того, мы развязали на этой славянской земле непростительную для нас войну. И чем раньше мы это осознаем и сделаем все необходимое, чтобы ее остановить и покаяться, пока еще живы не только ветераны, но и участники войны, тем лучше будет для нашего поколения", - сказал белорусский президент.