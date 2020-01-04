Нападение с ножом в пригороде Парижа: злоумышленник был психически болен

Следствие не считает нападение терактом.

22-летний нападающий, который накануне убил ножом человека в пригороде Парижа и ранил еще трех, страдал психическим расстройством.

Читайте такжеВ Афганистане талибы напали на полицию: 17 погибшихОб этом заявил представитель французской прокуратуры, передает Reuters.

Также известно, что полиция нашла у него в сумке Коран. Однако пока следствие не считает нападение терактом.

Ранее УНИАН сообщал, что в результате нападения один человек погиб, еще несколько ранены.