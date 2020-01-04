Нападение с ножом в пригороде Парижа: злоумышленник был психически болен
13:49, 04 января 2020Мир
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Следствие не считает нападение терактом.
Полиция нашла у нападающего в сумке Коран / Политека
22-летний нападающий, который накануне убил ножом человека в пригороде Парижа и ранил еще трех, страдал психическим расстройством.
Читайте такжеВ Афганистане талибы напали на полицию: 17 погибшихОб этом заявил представитель французской прокуратуры, передает Reuters.
Также известно, что полиция нашла у него в сумке Коран. Однако пока следствие не считает нападение терактом.
Ранее УНИАН сообщал, что в результате нападения один человек погиб, еще несколько ранены.
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