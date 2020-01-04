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Нападение с ножом в пригороде Парижа: злоумышленник был психически болен

13:49, 04 января 2020
Мир
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Полиция нашла у нападающего в сумке Коран / Политека

Читайте такжеВ Афганистане талибы напали на полицию: 17 погибшихОб этом заявил представитель французской прокуратуры, передает Reuters.

Также известно, что полиция нашла у него в сумке Коран. Однако пока следствие не считает нападение терактом.

Ранее УНИАН сообщал, что в результате нападения один человек погиб, еще несколько ранены.

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Теги: #Париж#Франция