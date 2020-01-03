Во Франции мужчина с ножом напал на прохожих: один человек погиб, несколько ранены
17:10, 03 января 2020Мир
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Нападавшего убили полицейские. Его цели неизвестны.
Фото: Reuters
В пригороде Парижа Вильжюиф преступник напал с ножом на прохожих. Нападения были совершены около 14:00 по местному времени в парке От-Брюйер и возле него.
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Ранения, по данным BFM TV получили четыре человека, один из пострадавших умер. Le Figaro сообщает о как минимум двух раненых, один из которых от полученных ранений скончался. RTL — о двух раненых и одном погибшем, передает Медуза.
Нападавший был убит прибывшими на место происшествия полицейскими. Как сообщается, в него выстрелили как минимум три раза.
Никаких версий о мотивах нападавшего полиция пока не выдвигает.
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