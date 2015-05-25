Frankfurter Allgemeine: политика Обамы в отношении Ирана очень дорого обходится

В статье Райнера Херманна под названием «Политика Обамы в отношении Ирана очень дорого обходится», опубликованной на сайте немецкой газеты Frankfurter Allgemeine, пишется о том, что следует напомнить: Президент США Барак Обама восемь месяцев назад заявил о цели, уничтожить «Исламское государство». К альянсу против ИГ присоединились шестьдесят стран, но они мало чего достигли. Одетые в черное воины ИГ потерпели несколько поражений: В Сирии в Кобане их отбросили, и в Ираке выгнали с Тикрита. ИГ отказывались от задуманного там, где военное давление было слишком велико; но они пришли в районы, где сопротивления почти не было. Сегодня, спустя восемь месяцев после заявления Обамы, ИГ захватило более половины Сирии и более половины населенного арабскими суннитами региона Ирака.

Хорошо организованная, нагоняющая страх армия ИГ не побеждена, она, скорее, на подъеме. На прошлой неделе они захватили два стратегически важных города: из Рамади они теперь осаждают столицу Ирака, Багдад, и с Пальмирой они получили плацдарм, с которого они могут перейти к сирийской столице Дамаску. Нападения на две столицы предстоят в скором времени. Но более вероятным, будет, по крайней мере, завоевание Дамаска Исламским государством, и в поле зрения нет никакой силы, которая могла бы остановить наступление.

Иран в обороне

Режим Башара аль Асада демонстрирует признаки усталости, его загнанная в оборону армия сдала части территории, которые больше не удавалось удерживать, и в отчаянии полагается на бочковые бомбы и бомбардировки по площади. Уже долгие месяцы они отказываются от наступления вне регионов, которые имеют жизненно важное значение для выживания режима. Ливанская Хезболла фокусируется на защите ливанско-сирийского горного края, Иран также больше не использует всю свою военную мощь. Судя по всему, руководство в Тегеране не готово пойти на большие жертвы в борьбе против ИГ, когда западные страны не готовы принести даже небольшие жертвы. Кроме того, Иран находится в обороне: В Йемене самолеты Саудовской Аравии и Эмиратов бомбят союзников Ирана, Хути, а в Сирии, в Пальмире, они теперь лишились одного из главных военных аэропортов по поставкам оружия режиму Асада. Приоритетом для Ирана теперь является защита своих собственных границ от штурма ИГ.

Поэтому, крупные игроки, выпадают: конец режима Асада (все еще) не возвещен; но он больше не имеет власти. В Ираке у армии Багдада нет никаких шансов против воинов ИГ, готовых умереть за свой проект «Халифат», потому что солдаты из Багдада не иракские националисты. После катастроф в Афганистане и Ираке, западные страны не хотят дальнейших военных операций на Ближнем Востоке. Они парализованы, потому что на самом деле хотят свергнуть Асада, но не хотят того вакуума, который может появиться вследствие этого свержения. Заполнить его могут ИГ или фронт Ан-Нусра, ответвление Аль-Каиды.

С другой стороны, все больше и больше арабов-суннитов открыто жалуются, что своей поддержкой курдов в Сирии, и в Ираке против ИГ, Запад открыто выступает против суннитских арабских интересов и, в конечном счете, использует Асада. В этой растущей симпатии мусульман-суннитов к ИГ заключается большая опасность. Поскольку они воспринимают военно успешное ИГ, как наиболее эффективное оружие, которое в Ираке и Сирии борется с мусульманами-шиитами и, таким образом, с Ираном.

Этим Обама платит высокую цену за его неизменную оборонную политику: заключение ядерной сделки с Тегераном и нормализация отношений. Поскольку для мусульман-суннитов, от Саудовской Аравии, Ирака и до Турции, сдерживание иранской гегемонии имеет более высокий приоритет, чем сдерживание территориально экспансии ИГ. Так, Вашингтон загнал себя в ситуацию, в которой он должен выбирать между нормализацией отношений с Ираном и «уничтожением» ИГ. Обаме не удастся получить и то, и другое. Рано или поздно, суннитским государствам, которые сегодня пассивно относятся к ИГ, придется платить слишком высокую цену. Потому что террор не остановится перед их границами, и перед уязвимыми малыми государствами Ливаном и Иорданией. «Уничтожение» ИГ теперь еще дальше, чем восемь месяцев назад.