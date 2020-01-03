Washington Post: "Ужасные десятые" закончились, но двадцатые могут быть еще хуже

Конечно, не все за последние 10 лет было кошмарным, но именно в этот период свобода и верховенство закона в мире начали приходить в упадок.

Некоторые десятилетия смогли заработать себе долговечные прозвища. В 20-м веке, например, были "ревущие 20-е" или "60-е в стиле свинг". Но если нужно придумать прозвище десятилетию, которое только что прошло, то это было бы "ужасные десятые".

Об этом пишет обозреватель Washington Post Макс Бут. Он подчеркивает, что не все события с 2010 года были ужасными. В конце концов, Chicago Cubs и Washington Nationals победили в финале Главной бейсбольной лиги США. А хип-хоп мьюзикл про "отцов-основателей" страны стал хитом. Поэтому не все так плохо. Также прошлое десятилетие как началось со смерти главного террориста планеты (Осама Бин Ладен), так и закончилось этим же (Абу Бакр аль-Багдади). Произошел определенный прогресс в защите прав ЛГБТ-меньшинств. Однополые браки были признаны в США и еще 21 стране мира. Борьба против сексуальной эксплуатации тоже добилась прогресса благодаря движению #MeToo.

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С экономической точки зрения, прошедшие 11 лет тоже были достаточно позитивными. В истории США, наверное, еще не было такого длительного и стабильного роста. Прошлое десятилетие было хорошим для бедных людей в мире. Ведь уровень экстремальной бедности сократился на половину.

Так почему же "десятые" ужасны? Отчасти потому, что мир не смог разобраться с экзистенциальными угрозами. 9 из 10 худших лесных пожаров в истории Калифорнии произошли как раз за прошлые 10 лет. На другой стороне планеты Австралия страдает от худших пожаров в лесах за всю свою историю. 480 миллионов животных включительно с 8 тысячами коал погибли. Все это важная часть климатических изменений, которые повлекли рекордные тепловые удары, засухи, повышение уровня моря и таяние льда на полюсах.

Ученые предупреждают, что глобальное потепление "опасно приблизилось" к точке невозврата. Однако, лидеры стран, которые больше всего загрязняют атмосферу планеты (США, Китай, Евросоюз, Индия, Россия и Япония вместе ответственны за 70% выбросов парниковых газов) до сих пор не имплементировали эффективного ответа. На самом деле США даже начали откатываться назад, поскольку президент Дональд Трамп вывел страну из Парижского климатического соглашения и отменяет регуляции выбросов.

Аналогичный провал в США произошел и в вопросе решения проблемы массовых расстрелов. Хотя в общем уровень преступности сократился, 6 из 10 худших массовых убийств в истории США произошли именно за последние десять лет. Как и в случае климатического кризиса, проблема оружия не была решена из-за отсутствия политической воли.

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Но самая большая причина, почему "десятые" были ужасными, в том, что это было поколение эрозии свободы и подъема экстремизма. Прошлое десятилетие началось с "Арабской весны", которая давала надежду на то, что либеральная демократия распространится на Ближнем Востоке. Но лишь крохотный Тунис стал демократическим. Остальные региона столкнулся с "Арабской зимой", в ходе которой 370 тысяч людей погибли во время войны в Сирии, более 100 тысяч погибли в Йемене, еще тысячи - в Ливии. До конца 2016 года примерно 5,2 миллиона беженцев с Ближнего Востока приехали в Европу. Кризис с беженцами, а также последствия финансового кризиса 2008-2009 годов, привели к подъему национализма и популизма.

В прошлом десятилетии произошел подъем нелиберальных лидеров, таких как премьер-министр Венгрии Виктор Орбан (при власти с 2010 года) и партии "Право и Справедливость" в Польше (с 2015 года). Это также десятилетие триумфа Brexit, больших побед правых партий в почти каждой стране Европы на фоне краха центристских либеральных партий.

То, что происходит в Европе, - это часть глобальной тенденции. Правые популисты злоупотребляют властью в США, Бразилии, Индии, на Филиппинах и в других странах. В России, Турции и Египте правые автократы уничтожили демократию. Левые популисты оказались менее успешными в большинстве регионов кроме Латинской Америки. Эво Моралес недавно ушел в отставку в Боливии, но Николас Мадуро держится за власть несмотря на экономический крах Венесуэлы. Даниэль Ортега тоже не отказывается от своей должности в Никарагуа, несмотря на протесты. А Ендрес Мануэль Лопес Обрадор теперь президент Мексики.

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В Китае Си Цзиньпин точно не популист. Он, скорее, технократ. Но его все более репрессивное правление подтверждает антидемократические тенденции в мире. Не только свобода переживает эрозию в разных странах. Верховенство закона подрывается во всем мире. Стоит только посмотреть на вторжение России в Украину, на китайскую милитаризацию Южно-Китайского моря и одностороннее введение пошлин со стороны США. Международная система, которая распространяла политическую свободу, мир и процветание после 1945 года, теперь на грани смерти.

Надежды на свободу не умерли, на что указывают последние протесты в Гонконге и Тегеране. Но эти протесты еще более неэффективны, чем "Арабская весна". Хотелось бы, чтобы следующие 10 лет были лучшими. Но существует опасение, что это будет очередное "низкое нечестное десятилетие".