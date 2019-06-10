Точка невозврата будет через 10 лет, экологию нельзя использовать как инструмент – эксперт

Вопросы сохранения окружающей среды в мире стоят остро. При этом в Украине вопросы экологии используется политиками для достижения своих целей.

Об этом сообщила президент профессиональной ассоциации экологов Людмила Цыганок, сообщает 24tv.ua.

По словам Цыганок, американская академия наук обнародовала новые данные, согласно которым точка невозврата человечеством в вопросе сохранения окружающей среды может быть достигнута уже к 2030 году.

При этом, по словам Людмилы Цыганок, не смотря на логичное решение – объединиться вокруг реальных экологических проблем в мире и в Украине экологию используют в манипулятивных целях.

"Сейчас, как на уровне мира, так и в нашей стране мы наблюдаем, что к экологии относятся с одной стороны с чрезвычайным вниманием, а с другой стороны экология становится инструментом каких-то манипуляций... Традиционно есть вещи, которые цепляют всех: это тарифы, это здоровье. А здоровье имеет непосредственное отношение к экологии. И поэтому, к сожалению, в очень многих средствах массовой информации и в соцсетях провоцируются какие-то манипулятивные, спекулятивные вещи и на этом зарабатываются различного рода балы", – заявила Цыганок.

Кроме того, по словам Цыганок, важно не допустить, чтобы вопросы экологии играли деструктивную роль – например, когда экология используется как инструмент борьбы против предприятий, это угрожает инвестициям и не имеет ничего общего с решением реальных экологических проблем, перенос внимания с них на вымышленный.

"Если мы все хотим чистую окружающую среду и будущее для нас и наших детей, если мы хотим, чтобы в Украину приходили инвестиции, то мы все вместе должны позаботиться о том, чтобы Украина выполнила свои обязательства, и экология не стала инструментом борьбы против предприятий", – заявила Цыганок.