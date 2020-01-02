Бельгийский суд приостановил выданный Испанией европейский ордер на арест экс-главы Каталонии
Бельгийское правосудие решило приостановить выданный Испанией европейский ордер на арест в отношении бывшего главы Женералитата Каталонии Карлеса Пучдемона, а также его соратника и бывшего министра Тони Комина.
Читайте такжеРоссийские ГРУшники ездили в Барселону накануне референдума о независимости Каталонии - СМИ
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на eldiario.es.
Судья, который должен был решить, выдавать ли политиков Испании, считает, что после постановления Суда ЕС Пучдемон и Комин пользуются иммунитетом, предоставленным им как членам Европейского парламента.
Пучдемон отреагировал на это решение в своем Twitter.
"Бельгийское правосудие признает наш с Тони Комином иммунитет и решает приостановить ордер на арест. Но сейчас мы ждем освобождения Ориола Жункераса (бывшего вице-президента Каталонии - Ред.), Который имеет такой же иммунитет, как и мы. Испания должна действовать так, как это сделала Бельгия, и уважать закон ", - написал он.
Напомним, Суд ЕС постановил, что заключенный бывший вице-президент Каталонии Ориол Жункерас имел депутатский иммунитет с момента объявления о его избрании евродепутатом.
После этого Пучдемон и Комин получили временную аккредитацию в Европарламенте как избранные евродепутаты.