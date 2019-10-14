Испания выдала новый ордер на арест экс-лидера Каталонии

Испанский суд выдал международный ордер на арест бывшего каталонского лидера Карлеса Пучдемона.

Верховный суд Испании в понедельник, 14 октября, издал новый международный ордер на арест бывшего лидера Каталонии Карлеса Пучдемона в связи с непризнанным Мадридом референдумом о независимости региона, который состоялся в октябре 2017 года.

Судья Пабло Ярена инициировал выдачу ордера по обвинению в подстрекательстве к мятежу и неправомерному использованию государственных средств, сообщает DW.

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Ранее в этот день девять из 12 обвиняемых руководителей каталонского движения за независимость были осуждены Верховным судом Испании к лишению свободы на сроки от девяти до 13 лет. Они осуждены за организацию запрещенного Мадридом референдума за отделение Каталонии от Испании, который состоялся в октябре 2017 года. Девять каталонских лидеров обвинили в мятеже и четырех из них - в растрате государственных средств.

Карлес Пучдеомон уже назвал решение суда "кошмаром". Он добавил, что реакция на этот приговор должна быть такой, "как никогда до этого".

Напомним, после неудачного референдума в Каталонии Пучдемон в октябре 2017 году бежал в Бельгию, когда вместе с другими сторонниками независимости региона должен был предстать перед судом. Испанские власти тогда выдали ордер на арест Пучдемона, но позже отозвали его. Это произошло после того, как немецкий суд принял решение, что задержанный в ФРГ Пучдемон не может быть выдан Испании по обвинению в мятеже.