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Папе Римскому во время Новогоднего благословения пришлось отбиваться от назойливой фанатки (видео)

15:06, 01 января 2020
Мир
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Папа Римский / REUTERS

Папа Римский Франциск ударил женщину по руке во время общения с верующими на площади Святого Петра в Риме. Инцидент произошел в ночь на 1 января.

Видео происшествия опубликовал в Twitter CBS News.

На ролике видно, как женщина схватила понтифика за руку из-за заграждения, когда тот проходил рядом с людьми, празднующими Новый год, и начала тянуть Папу Римского к заграждению.

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Он резко отреагировал на действия женщины, несколько раз ударив ее по рукам. Сразу после инцидента в ситуацию вмешались охранники папы.

Правда уже в среду он извинился за свое поведение.

"Терпение – это любовь. Иногда мы теряем терпение, как я вчера. И сегодня я прошу извинения за вчерашний плохой пример", - сказал понтифик в среду, обращаясь с традиционной проповедью к верующим, собравшимся на площади Святого Петра в Ватикане по случаю Нового года.

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Теги: #Папа Римский#Папа Римский Франциск