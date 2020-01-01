Папе Римскому во время Новогоднего благословения пришлось отбиваться от назойливой фанатки (видео)

Он резко отреагировал на действия женщины, несколько раз ударив ее по рукам.

Папа Римский Франциск ударил женщину по руке во время общения с верующими на площади Святого Петра в Риме. Инцидент произошел в ночь на 1 января.

Видео происшествия опубликовал в Twitter CBS News.

На ролике видно, как женщина схватила понтифика за руку из-за заграждения, когда тот проходил рядом с людьми, празднующими Новый год, и начала тянуть Папу Римского к заграждению.

NOPE FROM THE POPE: While greeting people in St. Peter's Square on New Year's Eve, Pope Francis had to pull himself away from a woman who grabbed his hand and yanked him toward her. https://t.co/umkpOnbbX6pic.twitter.com/0XzxtWTMUd — CBS News (@CBSNews) December 31, 2019

Читайте такжеВ Брюсселе в новогоднюю ночь сожгли около 20 автомобилей

Он резко отреагировал на действия женщины, несколько раз ударив ее по рукам. Сразу после инцидента в ситуацию вмешались охранники папы.

Правда уже в среду он извинился за свое поведение.

"Терпение – это любовь. Иногда мы теряем терпение, как я вчера. И сегодня я прошу извинения за вчерашний плохой пример", - сказал понтифик в среду, обращаясь с традиционной проповедью к верующим, собравшимся на площади Святого Петра в Ватикане по случаю Нового года.