Rzeczpospolita: После Нового года Минск начнет свозить ядерное топливо на "белорусский Чернобыль"

Строительство АЭС сопровождалось авариями, смертью 5 человек и протестами строителей.

После Нового года заработает первая атомная электростанция в Беларуси. В процессе ее сооружения погибло 5 человек, были аварии. А корпус реактора упал с высоты семи метров.

Эта электростанция расположена вдвое ближе к Польше, чем пресловутая Чернобыльская АЭС, - пишет Rzeczpospolita. В первые дни 2020 года на станцию в городе Островец начнут завозить ядерное топливо из России. Первый реактор - российская конструкция ВВЭР 1200/491 - будет запущена весной. Второй энергоблок планируют достроить до конца 2020 года. Электростанцию строит российская компания "Росатом" за кредит в размере 10 миллиардов долларов, который Москва выделила Минску.

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АЭС построили в 18 километрах от города Островец в Гродненской области. Она расположена в 4 километрах от границы Литвы и за 50 километров от Вильнюса. До Минска от АЭС 150 километров, а до ближайшего польского города - 250. Литва с самого начала протестовала против постройки этой электростанции. Главным источником системы охлаждения для реакторов должна стать река Вильня, которая протекает через столицу страны.

Поскольку остановить строительство первой белорусской АЭС не удалось, Вильнюс готовится к худшему. В августе 2019 года правительство страны закупило и бесплатно раздало свыше 4 миллионов упаковок йода в таблетках. Литовцы также проводят учения по эвакуации приграничных территорий.

В ноябре 2019 года независимая группа белорусских кинематографистов StudioX97 опубликовала в интернете документальный фильм под названием "Островец смерти". За первые две недели 23-минутный материал посмотрели полмиллиона раз. Популярность ленты привела к тому, что власти Беларуси потребовала от YouTube удалить его. И платформа согласилась. Сейчас фильм снова доступен в сети.

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Во вступительной части фильма авторы сообщают: "С 2011 года продолжается построение АЭС в Островце. Спутниками этого процесса стали пожары, аварии и несчастные случаи на строительстве. Сейчас погибли 5 человек. Власть не реагирует на протесты Литвы и Польши, а местных противников запугивают и арестуют". Российского ядерного физика и эксперта Белорусской антиядерной кампании Андрея Ожаровского арестовали во время массовых протестов в Минске. Его бросили за решетку, а потом запретили на 10 лет въезжать на территорию Беларуси.

Экспертизу АЭС с российской стороны провел академик Алексей Яблоковский, а с белорусской - ученый Иван Никитченко. Они оба раскритиковали проект АЭС. Оба ученых не дожили до сегодня. Если российский эксперт умер в больнице, что смерть белоруса вызывает много вопросов. В ноябре 2010 года в городе Молодечно автомобиль Никитченко протаранил грузовик, смертельно его ранив. Авторы белорусского документального фильма указывают на то, что 10 июля 2016 года во время транспортировки корпус реактор упал с высоты 7 метров на бетонную основу. Корупс весил 337 тонн. Но российская фирма "Гидропресс" уверяет, что "значительных повреждений не было". "Росатом" признал, что у него есть видео с инцидента, но отказался его публиковать.

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"Если бы там не было активистов, свидетелей, которые разоблачили и обратили внимание на ситуацию, то корупс смонтировали бы. Этот случай однако ничего строителей не научил. Второй корпус реактора ударили о железнодорожную платформу. Удар повредил элементы системы аварийного охлаждения. Но этот реактор уже никто не менял, его так и смонтировали", - сказал Ожаровский.

В феврале 2018 года на строительстве АЭС прошли испытания системы аварийного охлаждения. Пульт управления системы сгорел. В августе этого года российские строители вышли протестовать на главной площади в Островце. Им не платили за работу.

"Это преступная система. Главный исполнитель нанимает подрядчиков, а те - своих подрядчиков и так далее. И каждый берет свою долю. Наконец до тех, кто непосредственно занимается строительством, доходит меньше денег. Поэтому они нанимают людей с низкой квалификацией. Потому что хорошие специалисты за такие малые деньги работать не будут. О каком качестве работы можно говорить?" - сказал Ожаровский.

Самые большие страхи вызывает реактор, установленный в Островце - ВВЭР-1200/491. Он должен быть новейшим и самым безопасным. Но на практике это прототип. Один такой реактор установили три года назад на российской АЭС вблизи города Нововоронеж. Сразу после запуска произошла авария. Реактор полностью загорелся.