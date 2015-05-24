В Каннах назвали лучший фильм и лучших актеров кинофестиваля

Картина рассказывает историю бывшего бойца группировки "Тигры освобождения Тамил-Илама", который бежит во Францию вместе с молодой женщиной и девочкой, чтобы получить политическое убежище, сообщает Meduza.

Премию Одиару вручили председатели жюри Джоэл и Итан Коэны.

Гран-при фестиваля получил фильм "Сын Саула" венгерского режиссера Ласло Немеша. Премия за режиссуру досталась Хоу Сяосяню из Тайваня, который снял картину "Убийца".

Лучшим актером жюри Каннского фестиваля признало Венсана Линдона ("Закон рынка").

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Награду за лучшую женскую роль получили Руни Мара ("Кэрол") и Эмманюэль Берко ("Мой король").

Приз жюри фестиваля достался фильму "Лобстер" греческого режиссера Йоргоса Лантимоса.