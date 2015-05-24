В Польше завершается второй тур президентских выборов, явка превышает 40 процентов



Как сообщили на пресс-конференции в Государственной избирательной комиссии (ГИК) Польши, по состоянию на 17:00 и на основе данных из 25 957 тыс. избирательных участков, выдано 12 млн 194 тыс. бюллетеней, пишет ТАСС.

«Таким образом, уровень явки на данный момент составил 40,51 процентов избирателей из 30 млн 909 тыс. имеющих право голоса граждан», - отметили в ГИК. В первом туре явка в это время была 34,41 процентов.

Официальные результаты подсчета голосов ГИК обещает предоставить вечером в понедельник, 25 мая.

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На пост главы государства претендуют действующий президент Польши Бронислав Коморовский и лидер главной оппозиционной партии «Право и справедливость» Анджей Дуда.

В первом туре выборов, состоявшихся 10 мая, Дуда по результатам голосования на 1 процент опередил Коморовского.