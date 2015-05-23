МИД РФ назвал саммит Восточного партнерства "старой песней"

"Итоги будут основательно проанализированы под углом зрения соблюдения дававшихся представителями руководства Еврокомиссии заверениями относительно того, что это партнерство не направлено против интересов России", - говорится в сообщении МИД РФ, которое цитирует Украинская правда.

В МИДе считают, что в Риге "под давлением сиюминутных задач отдельных участников была упущена возможность сделать шаг к преодолению углубляющегося раскола континента".

Кроме того, "Восточное партнерство" названо "заидеологизированным геополитическим проектом, на реализацию которого оказывают негативное влияние отдельные страны-члены ЕС с их историческими антироссийскими комплексами".

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"Отмечаем, что ЕС в очередной раз пробурчал свою неадекватную позицию по Крыму…Обратили на себя внимание и попытки искать все беды "Восточного партнерства" и причины расхождений в подходах к этому проекту между различными странами, в том числе членами ЕС, в "кознях" Москвы. Саммит новый, а песня старая", - говорится в заявлении.

Как известно, саммит в Риге принял итоговую декларацию, которой подтвердил право каждого из партнеров на свободу выбора уровня амбиций и целей, к которым они стремятся в своих отношениях с ЕС.

Европа ждет завершения Украиной и Грузией исполнения Планов действий по либерализации визового режима и приветствует готовность Еврокомиссии сделать все возможное, чтобы поддержать их.