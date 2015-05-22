При взрыве в мечети в Саудовской Аравии погибли 20 человек

17:30, 22 мая 2015
Мир
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Около 20 человек погибли и еще около 70 получили ранения в результате взрыва в мечети в Саудовской Аравии.

REUTERS
 

Смертник взорвал себя во время пятничной молитвы в мечети Имам Али в деревне Аль-Кадех, передает Би-би-си. По данным врачей, число погибших еще может возрасти, поскольку некоторые из пострадавших находятся в критическом состоянии.

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Пока ни одна группировка, действующая в регионе, не взяла на себя ответственность за нападение.

Ранее в пятницу боевики Исламского государства взяли на себя ответственность за нападение на шиитскую мечеть в Йемене, где были ранены около десяти человек. Однако о нападении на мечеть в Саудовской Аравиии в заявлении Исламского государства ничего не говорится.

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