При взрыве в мечети в Саудовской Аравии погибли 20 человек

Смертник взорвал себя во время пятничной молитвы в мечети Имам Али в деревне Аль-Кадех, передает Би-би-си. По данным врачей, число погибших еще может возрасти, поскольку некоторые из пострадавших находятся в критическом состоянии.

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Пока ни одна группировка, действующая в регионе, не взяла на себя ответственность за нападение.

Ранее в пятницу боевики Исламского государства взяли на себя ответственность за нападение на шиитскую мечеть в Йемене, где были ранены около десяти человек. Однако о нападении на мечеть в Саудовской Аравиии в заявлении Исламского государства ничего не говорится.