За сутки арабская коалиция нанесла более 150 авиаударов по Йемену

Также авиаударам коалиции подверглась и йеменская провинция Мариб, сообщает ZN.UA по информации The World Post.

На данный момент информация о разрушениях и жертвах отсутствует.

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Одновременно Саудовская Аравия заявляет о намерении прекратить огонь с целью доставки гуманитарной помощи жителям Йемена.

"Саудовская Аравия консультируется со своими союзниками… чтобы обозначить места доставки гуманитарной помощи, в которых бы приостановилась воздушная (военная – прим. ред.) операция", - сказал министр Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр.