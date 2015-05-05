За сутки арабская коалиция нанесла более 150 авиаударов по Йемену
07:12, 05 мая 2015Мир
2212 0
Коалиция арабских стран под эгидой Саудовской Аравии нанесла боле 150 авиаударов по территории Йемена: ВВС коалиции осуществили бомбардировку аэропортов Саны, Адена и Ходейды.
REUTERS
Также авиаударам коалиции подверглась и йеменская провинция Мариб, сообщает ZN.UA по информации The World Post.
На данный момент информация о разрушениях и жертвах отсутствует.
Читайте такжеКонфликт в Йемене полезен России
Одновременно Саудовская Аравия заявляет о намерении прекратить огонь с целью доставки гуманитарной помощи жителям Йемена.
"Саудовская Аравия консультируется со своими союзниками… чтобы обозначить места доставки гуманитарной помощи, в которых бы приостановилась воздушная (военная – прим. ред.) операция", - сказал министр Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter