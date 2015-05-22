Чеченский омбудсмен предложил узаконить многоженство в России

"На самом деле институт многоженства позволяет решить многие проблемы общества: моральные, духовно-нравственные, демографические, гуманитарные и т.п. А, если говорить приземленно, то это законная супружеская жизнь сотен тысяч женщин, это сотни тысяч детей, которые будут иметь законных биологических отцов", - говорит Нухажиев.

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По словам Нухажиева, Россия хотя и светское государство, однако законы страны должны отражать также и "особенности института семьи" и у других народов, в том числе тех, которые исповедуют ислам, сообщает Русская служба ВВС.

Ранее за легализацию многоженства выступил руководитель администрации главы Чечни Магомед Даудов.

Поводом для дискуссии стала прошедшая на прошлой неделе свадьба 57-летнего (по другим данным – 46-летнего) полицейского Нажуда Гучигова и 17-летней Луизы-Хеды Гойлабиевой. По данным СМИ, у Гучигова, предположительно, уже была жена, с которой он не прекращал отношений.

Российское законодательство не разрешает заключение брака между лицами, из которых хотя бы одно уже состоит в зарегистрированном браке. Однако уголовной или какой-либо другой ответственности за многоженство в российском законодательстве нет.