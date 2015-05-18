Российская поборница морали оправдала многоженство нехваткой мужчин

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в Госдуме обсудят вопрос о введении уголовной ответственности за многоженство, пишет РИА Новости.

"Законы не принимаются по одной ситуации. К тому же по информации, которая есть в комитете, этот человек (начальник РОВД Чечни Нажуд Гучигов, женившийся на 17-летней Луизе Гойлабиевой), в зарегистрированном браке никогда не состоял, то есть это было сожительство. Пусть по законам шариата, но это было сожительством. Факта двоеженства просто нет… Но вводить уголовную ответственность за это нелепо, потому что причина связана не с отсутствием уголовного закона, а с тем, что мужчин не хватает, возможно, таких, с которыми женщины хотели бы создавать семью и иметь детей", — сказала Мизулина.

Читайте такжеВ Чечне скандальный брак несовершеннолетней с начальником полиции регистрировала радиоведущая – СМИИстория с попыткой главы чеченского РОВД взять вторую несовершеннолетнюю жену вызвала большой медийный резонанс и серию скандалов. В частности, общественное возмущение вызвала реплика российского детского омбудсмана Павла Астахова о "сморщенных" кавказских женщинах, которые "к 27 годам" становятся старыми.

На Кавказе раньше происходит эмансипация и половое созревание, давайте не будем ханжами. Есть места, где женщины уже в 27 лет сморщенные, и по нашим меркам им под 50, - Павел Астахов

Справка. Елена Мизулина - скандальный российский политик-моралист. Известна серией дискриминационных законопроектов и высказываний. Автор двух законов о цензуре в Интернете, сторонница запрета абортов, запрета на усыновление детей иностранцами, борьбы с разводами, запрета однополых отношений, неоднократно обвинялась в пропаганде ненависти и нетерпимости. Предлагала сделать православие государственной религией.