В Ливии находятся 2 тысячи российских наемников из "группы Вагнера" – Эрдоган

Президент Турции задался вопросом, с какой целью они там находятся.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в Ливии находятся 2 тысячи наемников российской ЧВК «Вагнер».

Читайте такжеНаемник "Вагнера", расчленивший мужчину в Сирии, учит патриотизму российских детейКак сообщает Анадолу, заявление турецкого лидера прозвучало на совместной пресс-конференции с президентом Туниса Каисом Саидом.

«Для чего и почему сегодня в Ливии находятся пять тысяч наемников из Судана и две тысячи наемников из ЧВК «Вагнер»? Что они там делают?» – сказал Эрдоган.

Он выразил обеспокоенность ситуацией в Ливии и прокомментировал возможность отправки турецкого контингента в страну.

«Турция еще никогда не была «незваным гостем». Если поступит соответствующее обращение от ливийских властей, мы рассмотрим этот вопрос», – сказал Эрдоган.

Он напомнил, что Турция поддерживает Правительство национального согласия Ливии, а не противостоящего ему командующего Ливийской национальной армии Халифу Хафтара.

Ранее УНИАН сообщал, как журналисты нашли одного из палачей «группы Вагнера», совершивших жестокую расправу в Сирии.