Драка на 100 человек: австралийцы подрались за новогодние призы ТЦ (видео)
14:43, 24 декабря 2019Мир
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Люди толкали друг друга, не жалея сил. Кадры с дракой уже разлетелись по всем соцсетям.
В австралийском торговом центре посетители подрались за призы
В австралийском торговом центре посетители устроили драку во время розыгрыша подарков.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
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5 человек пришлось доставлять до больницы, еще 12 понадобилась помощь на месте.
Руководство центра к новогодним праздникам хотело разыграть рождественские призы и карточки со скидками, спрятау все в воздушные шарики. Когда начался розыгрыш, около 100 людей буквально набросились на подарки, чтобы выхватить побольше.
Люди толкали друг друга, не жалея сил. Кадры с дракой уже разлетелись по всем соцсетям.
Как сообщал УНИАН, в кинотеатре города Бирмингем (Великобритания) полиция пресекла массовую драку подростков. У задержанных изъяли ножи-мачете.
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