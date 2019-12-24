Драка на 100 человек: австралийцы подрались за новогодние призы ТЦ (видео)

Люди толкали друг друга, не жалея сил. Кадры с дракой уже разлетелись по всем соцсетям.

В австралийском торговом центре посетители устроили драку во время розыгрыша подарков.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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5 человек пришлось доставлять до больницы, еще 12 понадобилась помощь на месте.

Руководство центра к новогодним праздникам хотело разыграть рождественские призы и карточки со скидками, спрятау все в воздушные шарики. Когда начался розыгрыш, около 100 людей буквально набросились на подарки, чтобы выхватить побольше.

Люди толкали друг друга, не жалея сил. Кадры с дракой уже разлетелись по всем соцсетям.

Как сообщал УНИАН, в кинотеатре города Бирмингем (Великобритания) полиция пресекла массовую драку подростков. У задержанных изъяли ножи-мачете.