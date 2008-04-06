Буш: ПРО в Европе большей одной ракеты перехватить не сможет... ну две

Элементы американской системы ПРО в Европе предназначены для защиты от единичных, а не от массовых запусков ракет, заявил президент США Джордж Буш.

"...Это оборонительная, не наступательная система. Она направлена против возможности одиночного или двойного пуска ракеты, чтобы защитить нас. Она не направлена на то, чтобы сдерживать Россию", - сказал Буш на пресс-конференции в Сочи.

Президент США отметил, что Россия - не враг, а страна, "с которой нам нужно работать".

"Эта система направлена на борьбу с угрозами, с которыми сталкиваемся мы все", - подчеркнул Буш.

США намерены разместить объекты своей системы ПРО в Восточной Европе: десять ракет-перехватчиков планируется разместить в Польше, а в Чехии - радары. Вашингтон мотивирует это ракетной угрозой со стороны Ирана. Первая ракета ПРО может быть поставлена на боевое дежурство в Европе уже к 2011 году, а полномасштабное развертывание всех десяти, возможно, будет завершено к 2013 году.

Россия выступает против развертывания третьего позиционного района ПРО США в Европе вблизи своих границ, расценивая это как угрозу своей национальной безопасности.