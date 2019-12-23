Der Spiegel: Прокуратура Германии нашла новые доказательства причастности России к убийству в Берлине

На теле подозреваемого, схваченного на месте убийства, следователи заметили татуировки, как у бойцов российского спецназа».

Новые детали расследования убийства гражданина Грузии в парке Тиргартен в Берлине подтверждают подозрения, что спецслужбы России стоят за этим преступлением. Согласно документам Генеральной прокуратуры Германии, следователи убеждены, что подозреваемый в убийстве не смог бы получить фальшивые документы без помощи правительства.

Как пишет Der Spiegel, несколько деталей легенды задержанного россиянина «указывают на связь с разведывательными службами». Изданию удалось выяснить, что одной из зацепок стали татуировки на теле подозреваемого.

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Эксперты из Управления уголовной полиции Берлина сначала думали, что эти татуировки относятся к тем, которые характерны для российской организованной преступности. Но, как оказалось, это не так. Татуировки похожи на те, которые делают себе бойцы российских войск специального назначения.

Генеральная прокуратура также считает, что убийство вряд ли могло бы состояться без "помощников" на месте. Пойманный на месте преступления мужчина приехал в Берлин из Варшавы всего за день до убийства. Поэтому он вряд ли мог долго следить за жертвой.