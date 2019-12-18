"Адские санкции" - комитет сената США одобрил новые меры против России

Это стало первым шагом одного из самых жестких пакетов антироссийских мер за последние полтора года.

Комитет сената США по международным отношениям одобрил законопроект о санкциях против России.

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Двухпартийный законопроект, который сенатор-республиканец Линдси Грэм ранее назвал «адскими санкциями», приняли 17 голосами "за", еще пятеро были против, на заседании комитета 18 декабря, передает радио Свобода. В частности, документ предусматривает введение санкций против России за ее вмешательство в демократические процессы за рубежом, а также за «враждебные» действия в Сирии и агрессию против Украины.

Это стало первым шагом одного из самых жестких пакетов антироссийских мер за последние полтора года. Чтобы вступить в силу, документ должен быть принят обеими палатами Конгресса и подписан президентом США Дональдом Трампом. Как ожидается, это произойдет уже в следующем году.

Санкции будут направлены на государственный долг России, банки, которые поддерживают попытки Кремля «подорвать демократические институты в других странах», российские проекты, связанные с продажей сжиженного природного газа за границу, на киберсектор России и на лиц, приближенных к ее президенту Владимиру Путину.

Документ также предусматривает создание Офиса киберпространства и цифровой экономики в структуре Государственного департамента. Как ранее анонсировал соавтор законопроекта, сенатор-демократ Боб Менендез, этот новый орган «возглавит дипломатические усилия, связанные с международной киберпреступностью, доступом к интернету, интернет-свободой, цифровой экономикой, киберпреступностью, средствами сдерживания и реакцией на киберугрозы».

Как сообщал УНИАН, 17 декабря Сенат США поддержал законопроект, который предусматривает санкции против ключевых подрядчиков, принимающих участие в сооружении газопровода «Северный поток-2». За документ проголосовали 86 сенаторов, 8 проголосовали против.