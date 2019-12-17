Bild: Германия выслала шпиона России, который пытался вербовать влиятельных политиков

Агента российских спецслужб, вероятно, интересовал немецкий депутат от ХДС, который продвигает строительство «Северного потока-2».

Наверное, это было самое большое преступление спецслужб России на территории Германии со времен падения железного занавеса. 23 августа россиянин Вадим Красиков застрелил гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в центре Берлина.

4 декабря германское правительство выслало из страны двух российских дипломатов в ответ на убийство. Один из них оказался не простым российским деятелем. Как пишет Bild, речь идет о мужчине по имени Евгений Суцкий. Официально он занимал должность заместителя военного атташе в берлинском посольстве России.

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«Но на самом деле Суцкий был высококлассным российским шпионом, который работал на ГРУ в Германии», - пишет немецкое издание, которое вместе с следователями Bellingcat отследили путь россиянина в Берлин.

Евгений Суцкий родился 9 марта 1984 года в городе Гуково вблизи российской границы с Украиной. В 2005 году, когда ему исполнился 21 год, он уехал в Москву учиться в университете. Там он познакомился с будущей женой Жанной. А потом их обоих завербовали в ГРУ. В 2008 году Суцкий сменил место учебы и начал проходить подготовку в академии российской спецслужбы. 28 июля 2017 года его перевели на службу в Берлин, где он занял должность заместителя военного атташе.

Немецкие спецслужбы обратили внимание на россиянина в июле 2019 года. На приеме в посольстве Китая он познакомился с бывшим кандидатом в Бундестаг от партии ХДС Салахдином Кобаном, который имеет курдское происхождение. Немецкие следователи считают, что это был умышленный акт шпионажа. Ведь Кобан связан с политиком, который может «стать целью России».

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Сын выходцев из Ирака в 2016-2017 годах работал на депутата Бундестага от ХДС Йоахима Пфайффера. Последний сейчас занимает роль спикера ХДС/ХСС по экономическим и энергетическим вопросам. Он входит в комитет, который внутри партии продвигает завершение строительства газопровода «Северный поток-2».

Издание пишет, что Кобан и Суцкий встречались по меньшей мере трижды. При этом, российский шпион пытался завербовать немецкого политика. Вместо того, чтобы говорить о Пфайффере или «Северном потоке-2», Суцкий переводил разговоры о миграции и семейных делах, пытаясь вызвать эмоциональную симпатию в Кобана.

Пока не известно, как российский шпион связан с убийством в берлинском парке Тиргартен, из-за которого его выслали обратно в Россию. Однако, Bild узнал от источников в правительстве Германии, что Суцкого отправили в родную страну «не случайно». Поэтому вопрос его участия в подготовке политического убийства по заказу Кремля остается открытым.