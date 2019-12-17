Bild: Германия выслала шпиона России, который пытался вербовать влиятельных политиков
Наверное, это было самое большое преступление спецслужб России на территории Германии со времен падения железного занавеса. 23 августа россиянин Вадим Красиков застрелил гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в центре Берлина.
4 декабря германское правительство выслало из страны двух российских дипломатов в ответ на убийство. Один из них оказался не простым российским деятелем. Как пишет Bild, речь идет о мужчине по имени Евгений Суцкий. Официально он занимал должность заместителя военного атташе в берлинском посольстве России.
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«Но на самом деле Суцкий был высококлассным российским шпионом, который работал на ГРУ в Германии», - пишет немецкое издание, которое вместе с следователями Bellingcat отследили путь россиянина в Берлин.
Евгений Суцкий родился 9 марта 1984 года в городе Гуково вблизи российской границы с Украиной. В 2005 году, когда ему исполнился 21 год, он уехал в Москву учиться в университете. Там он познакомился с будущей женой Жанной. А потом их обоих завербовали в ГРУ. В 2008 году Суцкий сменил место учебы и начал проходить подготовку в академии российской спецслужбы. 28 июля 2017 года его перевели на службу в Берлин, где он занял должность заместителя военного атташе.
Немецкие спецслужбы обратили внимание на россиянина в июле 2019 года. На приеме в посольстве Китая он познакомился с бывшим кандидатом в Бундестаг от партии ХДС Салахдином Кобаном, который имеет курдское происхождение. Немецкие следователи считают, что это был умышленный акт шпионажа. Ведь Кобан связан с политиком, который может «стать целью России».
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Сын выходцев из Ирака в 2016-2017 годах работал на депутата Бундестага от ХДС Йоахима Пфайффера. Последний сейчас занимает роль спикера ХДС/ХСС по экономическим и энергетическим вопросам. Он входит в комитет, который внутри партии продвигает завершение строительства газопровода «Северный поток-2».
Издание пишет, что Кобан и Суцкий встречались по меньшей мере трижды. При этом, российский шпион пытался завербовать немецкого политика. Вместо того, чтобы говорить о Пфайффере или «Северном потоке-2», Суцкий переводил разговоры о миграции и семейных делах, пытаясь вызвать эмоциональную симпатию в Кобана.
Пока не известно, как российский шпион связан с убийством в берлинском парке Тиргартен, из-за которого его выслали обратно в Россию. Однако, Bild узнал от источников в правительстве Германии, что Суцкого отправили в родную страну «не случайно». Поэтому вопрос его участия в подготовке политического убийства по заказу Кремля остается открытым.