Иммигранты, стремящиеся получить подданство Великобритании, платят сотни фунтов в качестве взяток, чтобы сдать экзамен по английскому языку, сообщает газета The Telegraph со ссылкой на журналистское расследование в передаче на Radio 5.

Журналистка, притворившись иммигранткой, с трудом объясняющейся по-английски, договорилась с агентом одной из языковых школ Лондона о помощи при сдаче государственного экзамена. При этом ей назвали цену - 900 фунтов стерлингов.

Сотруднице британского радио объяснили, что прийти на экзамен все же нужно, но делать ничего не потребуется, "надо только притвориться, что решаешь тест". Потом журналистку научили правильно произносить написанные на бумажке верные ответы в части экзамена по устной речи.

Экзамены на знание английского языка и культуры были введены для претендентов на британское подданство в 2005 году. На подготовку к ним рекомендуется потратить от 150 до 200 часов в зависимости от уровня знаний кандидата.

Лента.ру