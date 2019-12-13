Мишель Обама поддержала Грету Тунберг после высказываний Трампа

Ранее Трамп назвал нелепостью признание Тунберг «Человеком года-2019» по версии журнала Time.

Бывшая первая леди США высказалась в поддержку шведской экоактивистки Греты Тунберг, после того как американский президент Дональд Трамп раскритиковал подростка. Об этом она написала на своей странице в Twitter.

Ранее Трамп назвал нелепостью признание Тунберг «Человеком года-2019» по версии журнала Time.

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Он также заявил, что активистка должна поработать над своей проблемой по управлению гневом.

После этого Мишель Обама в соцсетях опубликовала адресованное Тунберг сообщение: «Не позволяйте никому приглушить ваш свет. ... Вы столько всего можете нам предложить. Не обращайте внимания на сомневающихся и знайте, что миллионы людей поддерживают Вас».

Журнал Time присвоил Тунберг звание «Человек года» 11 декабря.