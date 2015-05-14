На дрейфующем в Андаманском море судне от голода погибли мигранты

Ранее береговая охрана Таиланда не разрешила мигрантам высадиться на берег, передает Би-би-си. На судне, которое дрейфует в море уже более недели, без еды и питьевой воды остаются около 350 человек, некоторые из них вынуждены пить мочу, чтобы выжить.

Читайте такжеМалайзия отказалась принять более 500 мигрантов

Как рассказали сами находящиеся на лодке мигранты, контрабандисты покинули судно и выключили двигатель. Тела скончавшихся на судне людей были выброшены в море.

Индонезия, Малайзия и Тайланд начали борьбу с нелегальной миграцией и сейчас разворачивают приходящие к их берегам судна с мигрантами, не давая людям высадиться на берег.

По данным Международного агентства по миграции, тысячи беженцев из Бангладеш и Мьянмы дрейфуют на лодках в прибрежных водах Таиланда, не имея возможности высадиться на берег.