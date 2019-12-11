Китай и Турция: названы страны, в которых за год посадили в тюрьму больше всего журналистов

Всего в 2019 году в мире арестовали по меньшей мере 250 журналистов.

В 2019 году Китай приговорил к заключению по меньшей мере 48 журналистов, что является наибольшим показателем за год среди всех стран мира.

Соответствующий отчет обнародовал Комитет по защите журналистов, передает Громадське со ссылкой на Reuters.

В нем отмечается, что всего в 2019 году в мире посадили по меньшей мере 250 журналистов. В 2018 году таких случаев было 255.

В Китае количество осужденных журналистов по сравнению с 2018 годом выросло на одного. В отчете отмечают, что «число постоянно растет, от момента когда президент Си Цзиньпин укрепил политический контроль над страной».

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В комитете отметили, что десятки журналистов власти Китая арестовали за освещение репрессий в провинции Синьцзян, куда отправили миллионы представителей мусульманских этнических групп (уйгуров).

В 2019 году Турция заключила 47 журналистов, Саудовская Аравия и Египет — по 26, Эритрея — 16, Вьетнам — 12, а Иран — 11 Осуждали их за освещение политических тем, прав человека и коррупции.