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Китай и Турция: названы страны, в которых за год посадили в тюрьму больше всего журналистов

12:18, 11 декабря 2019
Мир
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Китай за 2019 год посадил в тюрьму больше всего журналистов / фото flickr.com/rosenkranz

Соответствующий отчет обнародовал Комитет по защите журналистов, передает Громадське со ссылкой на Reuters.

В нем отмечается, что всего в 2019 году в мире посадили по меньшей мере 250 журналистов. В 2018 году таких случаев было 255.

В Китае количество осужденных журналистов по сравнению с 2018 годом выросло на одного. В отчете отмечают, что «число постоянно растет, от момента когда президент Си Цзиньпин укрепил политический контроль над страной».

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В комитете отметили, что десятки журналистов власти Китая арестовали за освещение репрессий в провинции Синьцзян, куда отправили миллионы представителей мусульманских этнических групп (уйгуров).

В 2019 году Турция заключила 47 журналистов, Саудовская Аравия и Египет — по 26, Эритрея — 16, Вьетнам — 12, а Иран — 11 Осуждали их за освещение политических тем, прав человека и коррупции.

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Теги: #Турция#Китай