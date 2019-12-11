В Чехии тысячи людей митинговали с требованием отставки премьера (видео)

На днях против Андрея Бабіша возобновили уголовное производство – обвиняют в махинациях с субсидиями ЕС.

В Чехии тысячи людей вышли на улицы столицы с требованием отставки премьера Андрея Бабиша.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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На прошлой неделе против него возобновили уголовное дело – обвиняют в махинациях с субсидиями Евросоюза.

11 лет назад семья Бабиша выкупила старинный особняк и перестроила его в люксовый бизнес-центр. Часть денег на реконструкцию выдал ЕС. Когда же в прошлом году из-за этого разгорелся скандал, премьер вывез своего сына в оккупированный Крым – подозревают, чтобы тот не свидетельствовал правоохранителям. Бабиш-младший назвал это похищением.

Теперь чехи митингуют со словами: "Мы не хотим, чтобы наших граждан брали в заложники. Поэтому мы здесь надолго".

Как сообщал УНИАН, 10 декабря утром в больнице чешского города Острава неизвестный средних лет открыл стрельбу по пациентам и персоналу. По последним данным, погибли шесть человек.