В больнице в Чехии произошла стрельба, есть жертвы
10:23, 10 декабря 2019Мир
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В результате стрельбы погибли четыре человека.
Полиция разыскивает стрелка / фото: полиция Чехии
В больнице в Чехии произошла стрельба, в результате которой погибли четыре человека и двое были тяжело ранены.
Об этом сообщает пресс-служба чешской полиции в Twitter.
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Стрельба произошла в больнице города Острава. К месту чрезвычайного происшествия прибыли спецназовцы.
Полиция разыскивает стрелка и опубликовала фото подозреваемого в нападении на больницу. Органы просят местных жителей помочь в поисках преступника.
В то же время местные СМИ пишут, что неизвестный стрелял с верхних этажей больницы.
Как сообщал УНИАН, вечером 9 декабря в проливе Дрейка произошла авиакатастрофа. Здесь разбился самолет Военно-воздушных сил Чили C130 Hercules, на борту которого находилось 38 человек.
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