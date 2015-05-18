При жесткой посадке конвертоплана ВМС США на Гавайях пострадали 12 человек

12 человек госпитализированы, сообщает Лента.ру со ссылкой на местное издание Hawaii News Now.

Инцидент произошел в районе авиабазы на острове Оаху в 11:00 по местному времени (23:00 кск). На борту MV-22 Osprey, принадлежащего 15-му экспедиционному отряду морской пехоты, находился 21 человек, включая 15 морпехов и четырех членов экипажа.

Причина происшествия пока неизвестна, на месте аварии работают спасатели. На кадрах с места ЧП видно пламя и густой дым.

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Конвертопланы V-22 Osprey сочетают в себе конструктивные особенности самолета и вертолета. Они оснащаются двумя турбовальными двигателями, размещенными в поворотных гондолах на законцовках крыльев. Машина взлетной массой свыше 27 тонн способна развивать максимальную скорость свыше 500 километров в час. Конвертоплан способен перевозить 24 десантника.

В данный момент конвертопланы используются Корпусом морской пехоты США и Командованием сил специальных операций Армии США. Разрабатываются варианты различного оснащения этих машин, в том числе аппаратурой дальнего радиолокационного обнаружения.