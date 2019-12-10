Военный самолет Чили разбился на пути в Антарктиду: на борту было 38 человек

Самолет направлялся к антарктической базе имени президента Эдуардо Фрея Монтальви.

Вечером 9 декабря в проливе Дрейка произошла авиакатастрофа. Здесь разбился самолет Военно-воздушных сил Чили C130 Hercules, на борту которого находились 38 человек.

Об этом сообщает пресс-служба ВВС Чили.

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Среди 38 пассажиров - 17 членов экипажа и 21 пассажир. Об их судьбе сейчас ничего не известно, поисковая операция продолжается.

Самолет направлялся к антарктической базе имени президента Эдуардо Фрея Монтальви, где должен был предоставить чилийской миссии материально-техническую поддержку. Из чилийской столицы Сантьяго борт вылетел вечером 9 декабря и ненадолго остановился в Пунта-Аренасе.

Вскоре после взлета с аэродрома города Пунта-Аренас экипаж C-130 Hercules перестал выходить на связь.