После выраженного РФ недовольства в Риге убрали статую распятого Путина

По сообщению MixNews, организаторы выставки настаивают, что кукла может напоминать любого человека, в том числе кто-то может узнать в ней президента России Владимира Путина. "Искусство - это не когда мы показываем на что-то пальцем, а когда даем видение", - сказал один из организаторов Райвис Максис Малнацс.

Читайте такжеВ Риге во дворе здания бывшего КГБ появилась распятая статуя Путина (фото)При этом он отметил, что целью выставки не являлось разжигание вражды. "В данный момент организаторы думают, что делать с инсталляцией. Так или иначе, кукла убрана со двора Углового дома", - сказал Райвис Максис Малнацс.

Кроме того, он добавил, что некоторые посетители сегодня пытались поджечь инсталляцию, однако дежурные музея не позволили им этого сделать.

Как сообщал УНИАН, 15 мая в центре Риги во дворе здания бывшего КГБ появилась статуя президента России Владимира Путина, распятого на кресте.

После этого посольство России в Латвии заявило: "Данный факт не может вызвать ничего, кроме крайнего возмущения и отвращения. Считаем недопустимым появление подобного рода провокационных "художеств" в столице страны, председательствующей в Совете ЕС".