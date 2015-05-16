МИД России направило Латвии ноту протеста из-за статуи распятого Путина

Посольство РФ в Латвии направило ноту в МИД страны в связи с установкой в центре города инсталляции в виде распятого президента РФ Владимира Путина.

Об этом ведомство сообщает на своей странице в Facebook.

"Данный факт не может вызвать ничего, кроме крайнего возмущения и отвращения. Считаем недопустимым появление подобного рода провокационных "художеств" в столице страны, председательствующей в Совете ЕС", - говорится в заявлении посольства.

"Посольство направило соответствующую ноту Министерству иностранных дел Латвийской Республики. Ожидаем реакции официальной Риги на этот вопиющий случай", - подчеркивает ведомство.

Напомним, ранее сообщалось, что в Риге во дворе здания бывшего КГБ появилась статуя распятого на кресте президента РФ Владимира Путина.