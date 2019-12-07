Протесты в Ираке: неизвестные обстреляли демонстрантов

Нападения произошли на следующий день после серии подозрительных инцидентов с резней в эпицентре иракского протестного движения на площади Тахрир, в которых погибли по меньшей мере 13 человек.

Неизвестные обстреляли протестующих в Багдаде (Ирак) поздно вечером в пятницу. В результате столкновения убиты 6 человек и еще 30 ранены.

Об этом сообщает Al-Awsat со ссылкой на иракскую службу безопасности и охраны здоровья.

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Нападения произошли на следующий день после серии подозрительных инцидентов с резней в эпицентре иракского протестного движения на площади Тахрир, в которых погибли по меньшей мере 13 человек.

Протесты в Ираке продолжаются с 1 октября 2019 года. Их участники недовольны нехваткой рабочих мест, перебоями в подаче электроэнергии, нехваткой чистой воды, плохим образованием, здравоохранением, а также общей коррупцией. Всего погибло более 400 человек.

Ирак является пятым по величине производителем и экспортером нефти в мире. В то же время, по оценкам, около 20% населения страны живут в бедности. Безработица среди молодежи достигает 25%, что вдвое больше, чем в целом по стране.