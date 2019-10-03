В Париже мужчина устроил резню в полицейском участке (фото, видео)
Французские правоохранители застрелили в Париже мужчину, который напал с ножом на полицейских.
Об этом сообщает Громадське со ссылкой на BBC.
По предварительным данным, мужчина пытался проникнуть в штаб-квартиру столичной полиции, его пытался остановить офицер, он получил тяжелые ножевые ранения.
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От злоумышленника пострадали еще два человека, самого нападавшего застрелили. По данным СМИ, ранения могли получить несколько полицейских.
Станцию метро Cité на 4 линии метро Парижа закрыли из соображений безопасности.
Представитель парижской полиции отказался комментировать инцидент изданию. Мотивы злоумышленника пока неизвестны. На место происшествия направляется глава МВД Франции Кристоф Кастанер.
#BREAKING— TerrorNewsWorld (@TerrorNewsWorld) October 3, 2019
Footage in #Paris after knife attack on police agents near a police station. A metrostation near the incident has been closed because of security reasons. pic.twitter.com/d3QeBNtjqL
Напомним, в Германии в результате стрельбы возле супермаркета один человек погиб, еще один получил ранения.