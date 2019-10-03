цей матеріал доступний українською

В Париже мужчина устроил резню в полицейском участке (фото, видео)

15:59, 03 октября 2019
Мир
156 0
Иллюстрация / REUTERS

Об этом сообщает Громадське со ссылкой на BBC.

По предварительным данным, мужчина пытался проникнуть в штаб-квартиру столичной полиции, его пытался остановить офицер, он получил тяжелые ножевые ранения.

Читайте такжеКровавая резня в Финляндии: убитая в колледже девушка оказалась украинкой

От злоумышленника пострадали еще два человека, самого нападавшего застрелили. По данным СМИ, ранения могли получить несколько полицейских.

Станцию метро Cité на 4 линии метро Парижа закрыли из соображений безопасности.

Представитель парижской полиции отказался комментировать инцидент изданию. Мотивы злоумышленника пока неизвестны. На место происшествия направляется глава МВД Франции Кристоф Кастанер.

Напомним, в Германии в результате стрельбы возле супермаркета один человек погиб, еще один получил ранения.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Париж#Франция