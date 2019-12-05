На курорте в Польше погибли восемь человек

В результате взрыва газа дом был полностью разрушен.

В результате взрыва газа, произошедшего в жилом доме южного польского города Щирка вечером 4 декабря, всего погибло восемь человек.

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Об этом сообщает "Польское радио".

"К сожалению, с болью я вынужден вам сообщить, что найдено очередные две жертвы той страшной трагедии здесь, в Щирке. Тем более печально и трагично, что это касается детей", - сказал он.

Трагедия произошла в трехэтажном доме в среду вечером около 18:30. В результате взрыва дом полностью разрушен.

Вероятно, взрыв был вызван строительными работами. Для расследования причин повреждения газопровода создана специальная комиссия. Всего на момент взрыва в здании находились 8 человек - все погибли.

Как сообщал УНИАН, взрыв газа разрушил трехэтажный дом на горнолыжном курорте Щирк в Польше. В операции спасения приняли участие 12 пожарных команд.