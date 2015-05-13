В России суд закрыл дело об убийстве журналиста «Новой газеты» из-за "истечения срока давности"

Срок давности по делу подошел накануне, 12 мая, сообщает "Новая газета".

До этого несколько раз подряд Доровской срывал судебные заседания, не являвшись на них по причине плохого самочувствия.

Таким образом, 13 мая, когда должны были вновь начаться предварительные слушания, Люблинский суд прекратил уголовное дело в отношении Доровского.

В марте 2015 года Главное следственное управление следственного комитета РФ по Москве предъявило 61-летнему Доровскому обвинение в окончательной редакции — в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 33, п.«а» ч.3 ст.111 УК РФ (подстрекательство к умышленному причинению тяжкого вреда здоровью потерпевшему в связи с осуществлением им профессиональной деятельности).

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Следствие установило, что в марте 2000 года Доровский, будучи тогда заместителем главы администрации Липецкой области, попросил знакомого предпринимателя Павла Сопота организовать нападению на журналиста с целью причинения тяжкого вреда его здоровью. Мотивом к совершению преступления стала месть за опубликованные Домниковым в период с мая 1999 по февраль 2000 года критические статьи об администрации области. Сопот привлек к делу своего знакомого — лидера преступной группировки «Тагирьяновских» Эдуарда Тагирьянова, который, в свою очередь, поручил нападение на Домникова членам своей организованной группы.

Спустя почти 10 лет с момента убийства Игоря Домникова уголовное дело было передано в ГСУ СК России по городу Москве и следователи смогли установить всю цепочку от заказчика и организаторов до исполнителей и других соучастников нападения на Домникова, а также воссоздать все обстоятельства преступления.

Игоря Домникова избили молотком в подъезде собственного дома 12 мая 2000 года. Спустя два месяца, не приходя в сознание, он скончался в НИИ нейрохирургии им. Бурденко.

Ранее УНИАН сообщал, что 16 апреля в Киеве убили журналиста Олеся Бузину.