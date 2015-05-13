Столтенберг: Из-за российской агрессии в Украине НАТО увеличило свое присутствие в странах Балтии

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Столтенберг заявил на брифинге в рамках заседания министров иностранных дел стран-членов НАТО в турецком Белеке.

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По его словам, "НАТО увеличило свое военное присутствие на востоке, в странах, которые являются членами нашего Альянса, включая Балтийский регион, как прямую реакцию на более самоуверенное, агрессивное поведение России".

Как сказал Столтенберг, это является также реакцией НАТО на то, что "Россия несет ответственность за агрессивные действия в Украине путем незаконной и нелигитимной аннексии Крыма и дестабилизацию в Восточной Украине".

Столтенберг напомнил, что главная задача НАТО состоит в защите всех союзников от «какой-либо угрозы».