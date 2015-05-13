В НАТО заявили, что эффективность их помощи будет зависеть от реформ в Украине

Об этом в интервью "ЕвроПравде" сказал Джеми Шеа – бывший пресс-секретарь альянса, который сегодня является ответственным в команде генсека НАТО за "новые вызовы безопасности".

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"Мы помогаем, но эффективность помощи зависит не только от нас, но – в первую очередь – от того, будут ли эффективными реформы, которые проводит Украина", - сказал Джеми Шеа.

По его словам, Украина в свою очередь тоже может помочь НАТО: "Прежде всего, у нас есть возможность учиться и меняться, учитывая ваш опыт гибридных атак".

Отвечая на вопрос о готовности к гибридной войне Джеми Шеа сказал, что альянс сейчас усиливает сотрудничество с Евросоюзом, который является лучшим, чем НАТО, игроком в гражданских сферах.

"Мы в свою очередь можем помочь (структурам ЕС) в вопросах разведки, раннего предупреждения о возможной угрозе. Ведь в гибридной войне особенно важно умение предугадать атаку. В то же время мы должны быть способны реагировать как можно быстрее – в том числе с помощью обычных вооруженных сил – в случае непосредственной угрозы. И для этого мы создали в альянсе силы сверхбыстрого реагирования", - сказал бывший пресс-секретарь альянса .

"Таким образом, как видите, мы готовы противостоять гибридным угрозам", - подытожил он.