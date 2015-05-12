Хакеры взломали один из главных сайтов кремлевских пропагандистов
22:42, 12 мая 2015Мир
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На представленных журналистами канала скриншотах видно, что вместо новости с высказыванием Дмитрия Пескова о минских договоренностях появилось рекламное сообщение.
Хакеры добавили рекламу в некоторые материалы / Russia Today
Хакеры из прежде неизвестной группировки SocialHack взяли на себя ответственность за взлом русскоязычного сайта кремлевских пропагандистов Russia Today. Об этом сообщает Русская служба Би-Би-Си.
Ранее главный редактор телеканала Маргарита Симоньян в Твиттере сообщала, что хакерам удалось отредактировать некоторые тексты, размещенные на сайте.
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На представленных журналистами канала скриншотах видно, что вместо новости с высказыванием Дмитрия Пескова о минских договоренностях появилось рекламное сообщение.
Судя по Твиттеру Симоньян, контроль над сайтом удалось восстановить за два часа.
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