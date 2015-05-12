Хакеры взломали один из главных сайтов кремлевских пропагандистов

Хакеры из прежде неизвестной группировки SocialHack взяли на себя ответственность за взлом русскоязычного сайта кремлевских пропагандистов Russia Today. Об этом сообщает Русская служба Би-Би-Си.

Ранее главный редактор телеканала Маргарита Симоньян в Твиттере сообщала, что хакерам удалось отредактировать некоторые тексты, размещенные на сайте.

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На представленных журналистами канала скриншотах видно, что вместо новости с высказыванием Дмитрия Пескова о минских договоренностях появилось рекламное сообщение.

Судя по Твиттеру Симоньян, контроль над сайтом удалось восстановить за два часа.