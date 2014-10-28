Польша планирует лишить вида на жительство журналиста агентства «Россия сегодня»

Об этом сам журналист сообщил УНИАН во вторник.

Он отметил, что получил письмо от польской администрации по делам иностранцев, в котором указано, что его дело будет рассмотрено 19 ноября по заявке агентства внутренней безопасности Польши ABW (аналог СБУ).

"По моему мнению, это беспрецедентное дело в Европе за последние 25 лет, когда аккредитация не продолжается, а аннулируется, и тоже забирается ранее выданное разрешение на постоянное проживание", - сказал собеседник агентства.

Свиридов отметил, что еще не решил, будет ли пытаться оспаривать возможное аннулирование разрешения на проживание в Польше и не сказал, хочет ли вообще оставаться здесь после того, что произошло.

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Он в очередной раз заявил, что не имеет никакого отношения к шпионскому скандалу, который возник ранее в этом месяце, и сказал, что его сейчас больше всего волнует состояние его здоровья, которое из-за нервного напряжения ухудшилось.

"На самом деле на этом моя жизнь не заканчивается, карьера не заканчивается, но такая сильная реклама очень сильно влияет на мое здоровье и в этой ситуации это меня больше всего беспокоит", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, польское МИД лишило Свиридова, который работал в Польше журналистом с 2003 года, своей аккредитации в конце прошлой недели по заявке ABW, и это стало первым таким случаем в современной истории Польского государства. Ни дипломаты, ни сотрудники ABW не комментировали, почему именно журналиста лишили аккредитации.

Польские сми писали, что дело может быть связана со шпионским скандалом, в рамках которого ранее в октябре было арестовано двух мужчин и позже появилась информация о планируемом выдворение из страны еще нескольких российских дипломатов.

TVN24 сообщала, что Свиридову в прошлом тоже не продлило аккредитацию чешское министерство иностранных дел якобы из-за подозрения в шпионаже.