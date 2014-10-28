Польша планирует лишить вида на жительство журналиста агентства «Россия сегодня»
Польская власть планирует лишить журналиста российского агентства "Россия сегодня" Леонида Свиридова, которого на прошлой неделе лишили аккредитации польского МИД, также разрешения на постоянное место жительства в Польше.
Об этом сам журналист сообщил УНИАН во вторник.
Он отметил, что получил письмо от польской администрации по делам иностранцев, в котором указано, что его дело будет рассмотрено 19 ноября по заявке агентства внутренней безопасности Польши ABW (аналог СБУ).
"По моему мнению, это беспрецедентное дело в Европе за последние 25 лет, когда аккредитация не продолжается, а аннулируется, и тоже забирается ранее выданное разрешение на постоянное проживание", - сказал собеседник агентства.
Свиридов отметил, что еще не решил, будет ли пытаться оспаривать возможное аннулирование разрешения на проживание в Польше и не сказал, хочет ли вообще оставаться здесь после того, что произошло.
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Он в очередной раз заявил, что не имеет никакого отношения к шпионскому скандалу, который возник ранее в этом месяце, и сказал, что его сейчас больше всего волнует состояние его здоровья, которое из-за нервного напряжения ухудшилось.
"На самом деле на этом моя жизнь не заканчивается, карьера не заканчивается, но такая сильная реклама очень сильно влияет на мое здоровье и в этой ситуации это меня больше всего беспокоит", - сказал он.
Как сообщал УНИАН, польское МИД лишило Свиридова, который работал в Польше журналистом с 2003 года, своей аккредитации в конце прошлой недели по заявке ABW, и это стало первым таким случаем в современной истории Польского государства. Ни дипломаты, ни сотрудники ABW не комментировали, почему именно журналиста лишили аккредитации.
Польские сми писали, что дело может быть связана со шпионским скандалом, в рамках которого ранее в октябре было арестовано двух мужчин и позже появилась информация о планируемом выдворение из страны еще нескольких российских дипломатов.
TVN24 сообщала, что Свиридову в прошлом тоже не продлило аккредитацию чешское министерство иностранных дел якобы из-за подозрения в шпионаже.